Андрей Мостовой: игра Малкома потрясающая. Не знал, что он умеет так бить штрафные

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о нападающем команды Малкоме, который оформил дубль в матче 18-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Игра Малкома потрясающая. Я не знал, что он так умеет бить штрафные. Ни разу не видел, чтобы он со штрафного забил, так что молодец. У меня в этом году три голевые — все три ему», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Кроме Малкома, в составе «Зенита» голом также отметился Александр Ерохин. Благодаря победе команда Сергея Семака набрала 45 очков и оторвалась от идущего вторым «Спартака» на восемь очков. В следующем туре санкт-петербургский клуб сыграет с «Химками». Игра состоится в воскресенье, 12 марта, начало – в 14:00 мск.