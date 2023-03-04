Андрей Мостовой: игра Малкома потрясающая. Не знал, что он умеет так бить штрафные
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о нападающем команды Малкоме, который оформил дубль в матче 18-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).
«Игра Малкома потрясающая. Я не знал, что он так умеет бить штрафные. Ни разу не видел, чтобы он со штрафного забил, так что молодец. У меня в этом году три голевые — все три ему», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Кроме Малкома, в составе «Зенита» голом также отметился Александр Ерохин. Благодаря победе команда Сергея Семака набрала 45 очков и оторвалась от идущего вторым «Спартака» на восемь очков. В следующем туре санкт-петербургский клуб сыграет с «Химками». Игра состоится в воскресенье, 12 марта, начало – в 14:00 мск.
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