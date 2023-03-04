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«Гетры своеобразные». Андрей Мостовой — о новой форме «Зенита»

«Гетры своеобразные». Андрей Мостовой — о новой форме «Зенита»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о новой форме от бренда Joma, в которой клуб будет выступать в оставшейся части сезона.

«Новая форма нормальная. Конечно, есть свои некоторые нюансы: гетры своеобразные. Но в целом нормальная. Презентация была очень интересной. В бассейне прыгали под камерами», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Игроки «Зенита» уже успели дебютировать в новой форме, сыграв в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Команда Сергея Семака одержала в этой встрече разгромную победу: дублем отметился Малком, ещё один гол на счету Александра Ерохина. В следующем туре, который пройдёт 12 марта, «Зенит» сыграет с «Химками».

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