«Гетры своеобразные». Андрей Мостовой — о новой форме «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о новой форме от бренда Joma, в которой клуб будет выступать в оставшейся части сезона.

«Новая форма нормальная. Конечно, есть свои некоторые нюансы: гетры своеобразные. Но в целом нормальная. Презентация была очень интересной. В бассейне прыгали под камерами», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Игроки «Зенита» уже успели дебютировать в новой форме, сыграв в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Команда Сергея Семака одержала в этой встрече разгромную победу: дублем отметился Малком, ещё один гол на счету Александра Ерохина. В следующем туре, который пройдёт 12 марта, «Зенит» сыграет с «Химками».