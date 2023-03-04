Полузащитник «Пари НН» Севикян высказался о разгромном поражении от «Зенита»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Зенита» (0:3) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — очень сильная команда. Это топ-клуб России. Очень много мастеровитых игроков, которые индивидуально могут решить исход матча. Готовились — ждали такую игру. Но, конечно же, с таким соперником очень тяжело играть. «Зенит» очень много бил по воротам — это было ожидаемо», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По итогам матча «Пари НН» остался на 12-м месте турнирной таблицы с 19 очками, отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет пять очков. В следующем туре клуб сыграет с «Ростовом», матч состоится 12 марта.