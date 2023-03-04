Малком прокомментировал дебют Ренана за «Зенит» и его вызов в сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком поздравил своего соотечественника Роберта Ренана с дебютом за клуб из Санкт-Петербурга, а также с первым вызовом в сборную Бразилии.
«Очень-очень рад за него. Вчера объявили состав национальной сборной Бразилии на ближайший товарищеский матч — и он попал в эту заявку. Я очень рад за него — это первый вызов Роберта в главную сборную.
Сегодня он очень здорово дебютировал. Уверен, он нам очень сильно поможет — знаем, какой огромный у него талант, несмотря на юный возраст. На мой взгляд, Роберт — будущая звезда. Сложно найти столь молодого футболиста с такой качественной игрой в обороне. Уверен, он принесет «Зениту» много пользы. Рад, что сегодня состоялся его дебют», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 4 марта 2023
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