Андрей Тихонов — о Сергее Пиняеве: нравится, что он ни под кого не подстраивается
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Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.
«Мальчишка со своей головой. Больше всего мне нравится в нём то, что он ни под кого не подстраивается. Пиняев играет так, как хочет в тактических построениях. Он не боится брать игру на себя, не боится потерять мяч, не боится пробить по воротам. Это говорит о том, что у мальчишки есть своё «я», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Начал нынешний сезон 18-летний Пиняев в составе самарских «Крыльев Советов», а в зимнее трансферное окно перешёл в «Локомотив», подписав долгосрочный контракт. Пиняев воспитывался в академиях саратовского «Сокола», «Локомотива» и «Чертаново», а также проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед».
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