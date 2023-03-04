«Челси» минимально обыграл «Лидс Юнайтед» в домашнем матче 26-го тура АПЛ

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучал в 18:00 мск. Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 53-й минуте, когда после подачи углового от Бена Чилуэлла центральный французский защитник Уэсли Фофана сумел отправить мяч в ворота.

Благодаря победе «Челси» набрал 34 очка и остался на 10-м месте турнирной таблицы. «Лидс Юнайтед», у которого в активе 22 очка, занимает 17-ю позицию и находится в опасной близости от зоны вылета.

В следующем туре команда Грэма Поттера сыграет с «Лестер Сити» на выезде, а «Лидс» примет «Брайтон». Оба матча состоятся 11 марта.