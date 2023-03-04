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«Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом» благодаря голу на 90+8-й минуте

«Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом» благодаря голу на 90+8-й минуте
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Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Борнмут». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Криса Каваны прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

«Вишенки» вышли вперёд уже на 10-й секунде встречи благодаря голу Филипа Биллинга. На 57-й минуте гости укрепили своё преимущество благодаря голу Маркоса Сенеси с передачи Джозефа Ротуэлла. Через пять минут «Арсенал» сократил своё отставание — голом отличился Томас Парти, точный пас ему отдал Эмиль Смит-Роу. На 70-й минуте «канониры» сравняли счёт — мяч забил Бен Уайт после передачи Рейсса Нелсона. В самой концовке встречи, на 90+8-й минуте, хозяева вырвали победу благодаря голу Рейсса Нелсона — 3:2.

По итогам встречи «Арсенал» набрал 63 очка и вернул прежний отрыв в пять очков от идущего вторым «Манчестер Сити». «Борнмут» с 21 очком остался на 19-м месте, в зоне вылета.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Фулхэмом» (12 марта), а «Борнмут» – с «Ливерпулем» (11 марта).

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
04 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Биллинг – 1'   0:2 Сенеси – 57'   1:2 Парти – 62'   2:2 Уайт – 70'   3:2 Нелсон – 90+7'
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