«Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом» благодаря голу на 90+8-й минуте

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Борнмут». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Криса Каваны прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
«Вишенки» вышли вперёд уже на 10-й секунде встречи благодаря голу Филипа Биллинга. На 57-й минуте гости укрепили своё преимущество благодаря голу Маркоса Сенеси с передачи Джозефа Ротуэлла. Через пять минут «Арсенал» сократил своё отставание — голом отличился Томас Парти, точный пас ему отдал Эмиль Смит-Роу. На 70-й минуте «канониры» сравняли счёт — мяч забил Бен Уайт после передачи Рейсса Нелсона. В самой концовке встречи, на 90+8-й минуте, хозяева вырвали победу благодаря голу Рейсса Нелсона — 3:2.
По итогам встречи «Арсенал» набрал 63 очка и вернул прежний отрыв в пять очков от идущего вторым «Манчестер Сити». «Борнмут» с 21 очком остался на 19-м месте, в зоне вылета.
В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Фулхэмом» (12 марта), а «Борнмут» – с «Ливерпулем» (11 марта).
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