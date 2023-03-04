«Арсенал» пропустил второй по быстроте гол в истории Премьер-лиги

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:2), уступая по ходу встречи 0:2. Первый мяч «канониры» пропустили уже на 10-й секунде игры (отличился полузащитник Филип Биллинг), что стало вторым по быстроте результатом в истории английского чемпионата, сообщает статистический портал Opta Sport.

Самый быстрый гол в рамках Премьер-лиги был забит в апреле 2019 года, когда нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отправил мяч в ворота «Уотфорда» на восьмой секунде.

По ходу встречи хозяева пропустили ещё один мяч, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу в компенсированное время благодаря голу Рейсса Нелсона.

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