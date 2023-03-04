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Болельщики на «Ростов Арене» освистали первый гол Артёма Дзюбы за «Локомотив»

Болельщики на «Ростов Арене» освистали первый гол Артёма Дзюбы за «Локомотив»
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Сегодня, 4 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют местный «Ростов» и «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 33-й минуте форвард московской команды Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив свой первый мяч за «Локомотив». После объявления диктора по стадиону прошёл свист.

Отметим, что 34-летний Дзюба был футболистом «Ростова» с 2013 по 2014 год, а также первую половину 2015 года, выиграв с клубом Кубок России. Следующие семь лет Артём выступал в составе «Зенита», а затем несколько месяцев провёл в турецком клубе «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Артём Дзюба стал игроком «Локомотива», подписав контракт до конца сезона.

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