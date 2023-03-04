«Ещё одна игра, ещё три очка». Артета — о волевой победе «Арсенала» над «Борнмутом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал волевую победу своей команды над «Борнмутом» (3:2) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Я невероятно счастлив. Это было просто безумие. Эти чувства счастья и радости. Это был действительно особенный способ, и потребовалось всё время до последней секунды, чтобы одержать победу. Я действительно горжусь своими игроками.

Они никогда не сдавались. Нет ничего лучше, чем разделить эти замечательные моменты со своими футболистами.

Это просто ещё одна игра, ещё три очка. Выиграть три матча за неделю для нас было очень важно. Мы хотим оставаться на вершине как можно дольше. Впереди ещё много игр, но в этом вся прелесть», — приводит слова Артеты BBC.

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