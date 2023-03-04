«Ростов» — «Локомотив»: Дзюба оформил хет-трик

Продолжается матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив свой первый гол за «Локомотив». На 57-й минуте Дзюба оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью – 2:2. В составе ростовчан голами отметились Николай Комличенко и Даниил Уткин. У железнодорожников отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Константин Марадишвили.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.