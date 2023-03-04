Матч «Ростов» — «Локомотив» в 18-м туре РПЛ посетили 4900 зрителей

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют местный «Ростов» и «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На трибунах ростовского стадиона собралось 4907 зрителей.

Отметим, что на момент написания материала матч продолжается. «Локомотив» ведёт со счётом 3:0 благодаря хет-трику Артёма Дзюбы. 34-летний форвард забил в первой игре за железнодорожников в чемпионате России. До этого он провёл за команду два матча со «Спартаком» в Фонбет Кубке России, но результативными действиями не отметился.

На матче «Ростова» с «Уралом» в Фонбет Кубке России, который состоялся 22 февраля, собралось 5877 зрителей.