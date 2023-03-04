«Мы были командой, которой есть что терять». Поттер — о победе «Челси» над «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над «Лидс Юнайтед» (1:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
«Это было очень важно. Рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось сильно терпеть до забитого мяча, было непросто. Я думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме и хорошо атаковали. Мы были командой, которой есть что терять, игроки продемонстрировали сплочённость и характер. Это даёт нам точку опоры.
Людям не всё равно. Игроки хотят побеждать, а болельщики хотят, чтобы у нас всё было хорошо. Это была нервная победа в матче Премьер-лиги, учитывая счёт 1:0. Игроки боролись за победу, и это позволяет нам продолжать двигаться вперёд.
Мы не можем контролировать критику и просто должны сосредоточиться на игре. Во вторник нас ждёт важный матч с «Боруссией», — приводит слова Поттера BBC.
Самые быстрые отставки тренеров в футболе
- 4 марта 2023
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:24
-
21:17
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:47
-
20:43
-
20:38
-
20:22
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
20:11