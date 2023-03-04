Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы были командой, которой есть что терять». Поттер — о победе «Челси» над «Лидсом»

«Мы были командой, которой есть что терять». Поттер — о победе «Челси» над «Лидсом»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над «Лидс Юнайтед» (1:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Это было очень важно. Рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось сильно терпеть до забитого мяча, было непросто. Я думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме и хорошо атаковали. Мы были командой, которой есть что терять, игроки продемонстрировали сплочённость и характер. Это даёт нам точку опоры.

Людям не всё равно. Игроки хотят побеждать, а болельщики хотят, чтобы у нас всё было хорошо. Это была нервная победа в матче Премьер-лиги, учитывая счёт 1:0. Игроки боролись за победу, и это позволяет нам продолжать двигаться вперёд.

Мы не можем контролировать критику и просто должны сосредоточиться на игре. Во вторник нас ждёт важный матч с «Боруссией», — приводит слова Поттера BBC.

Новость по теме
«Челси» минимально обыграл «Лидс Юнайтед» в домашнем матче 26-го тура АПЛ

Самые быстрые отставки тренеров в футболе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023