«Ростов» — «Локомотив»: хозяева отыграли один мяч

Продолжается матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 33-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив свой первый гол за «Локомотив». На 57-й минуте Дзюба оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.
На 83-й минуте полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вышел на поле впервые в сезоне. Он восстановился после травмы ахилла. Спустя четыре минуты «Ростов» отыграл один мяч усилиями Николая Комличенко.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью – 2:2. В составе ростовчан голами отметились Николай Комличенко и Даниил Уткин. У железнодорожников отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Константин Марадишвили.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.
- 4 марта 2023
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