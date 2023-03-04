Хет-трик Дзюбы принёс «Локомотиву» победу в игре с «Ростовом»

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра началась в 19:30 мск. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.

На 33-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив свой первый гол за «Локомотив». На 57-й минуте Дзюба оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.

На 83-й минуте полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вышел на поле впервые в сезоне. Он восстановился после травмы ахилла. Спустя четыре минуты «Ростов» отыграл один мяч усилиями Николая Комличенко.

«Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку, заработав 16 очков.