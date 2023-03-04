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«Огорчить Георгиевича — дело обязательное». Дзюба — о хет-трике в ворота «Ростова»

«Огорчить Георгиевича — дело обязательное». Дзюба — о хет-трике в ворота «Ростова»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Благодаря забитым мячам 34-летний форвард сумел преодолеть отметку в 150 голов в рамках российского чемпионата.

«Было ли желание забить команде Карпина? Всегда оно есть. «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут мой первый трофей, номер в гостинице. Огорчить Георгиевича — всегда дело обязательное», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Для Дзюбы три мяча в ворота «Ростова» стали дебютными за московский клуб после перехода в начале февраля. Ранее он сыграл в составе железнодорожников в двух матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) со «Спартаком», но не смог отметиться результативными действиями.

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