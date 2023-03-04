Андрей Аршавин прокомментировал хет-трик Артёма Дзюбы за «Локомотив»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о хет-трике форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова» (3:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Дзюба использовал две детские ошибки игроков «Ростова». Осипенко почему-то побежал на лицевую линию, потом Дзюба на лёгком аллюре бежал с центра поля, а мяч не выбили. В третьем голе здорово дотянулся», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

34-летний Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года: форвард подписал контракт с командой до конца нынешнего сезона. Это первые результативные действия для Дзюбы за новую команду: до этого он не смог отличиться в двух матчах со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.