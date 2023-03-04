Дмитрий Булыкин: «Локомотив» — молодцы, а Дзюба — красавчик!
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поздравил нападающего Артёма Дзюбу с хет-триком в дебютной игре за команду в Российской Премьер-Лиге с «Ростовом» (3:1).
«Локомотив» набирает важные очки. Дзюба поднял свою планку очень высоко. Теперь от него будут ждать ещё забитых мячей. Артём забил и будет чувствовать себя уверенней. Я думаю, что и команда будет чувствовать уверенность. Как мы видим, Дзюба не потерял голевое чутьё. Команда его будет искать.
Дзюба сегодня превосходно выступил, сделал хет-трик и помог «Локомотиву» заработать три очка. «Локомотив» — молодцы, а Дзюба — красавчик!» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
34-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.
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