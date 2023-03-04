Андрей Канчельскис: Дзюба — молодец! Но у него будет спад

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал хет-трик форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«Я говорил, что Дзюба — хорошее приобретение для «Локомотива». Но «Локо» нужно смотреть вперёд, потому что в ближайшее время у него будет спад. Он не проходил полные тренировочные сборы с командой. Одно дело — тренироваться одному, другое — с командой. Но всё равно молодец! Не каждому удаётся сделать хет-трик. Ещё и против «Ростова». Выигрывай сегодня «Ростов» — и они на втором месте. «Ростов» свои шансы не использовал, а «Локомотив» использовал», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.