Сергей Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Дугласа Сантоса

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков команды Клаудиньо и Дугласа Сантоса.

«Надеюсь, Дуглас будет готов. К большому сожалению, вчера он пропустил тренировочное занятие — заболел, и мы решили его поберечь. Что касается Клаудиньо, то мы надеемся, что на следующей неделе он начнёт тренироваться. Все мы думали, что пройдёт один-два дня, и он вернётся в строй, но, к сожалению, его восстановление затянулось. Он начинает заниматься, и его беспокоят определённые группы мышц. Надеюсь, на следующей неделе он сможет работать полноценно и будет готов к следующему матчу», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0.