Гаджиев — о матче «Спартак» — «Урал»: главное — игра, а судейство — второстепенное

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» (2:2).

«Главное – это всё равно игра, а судейство – второстепенное. Но от решений арбитров тоже очень многое зависит.

«Урал» однозначно подтвердил свой уровень. Очень приятно, что в регионе есть клуб, который на протяжении долгого времени постепенно становился всё крепче и крепче. Президенту «Урала» Григорию Иванову за это нужно сказать спасибо. А после прихода на тренерский мостик Виктора Гончаренко команда серьёзно подняла уровень игры. Это очевидно.

Что касается «Спартака», то он немного больше атаковал и создал немного больше моментов. Но результат, я думаю, закономерный. Тем более что в конце матча у «Урала» был сумасшедшая возможность», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.