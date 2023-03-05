Дзюба: вы, журналисты, слышите только свист в мой адрес, не замечая доброту

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1), в котором оформил хет-трик.
«Цель? Подняться выше в таблице. Сколько забить планирую? Я такие вещи не планирую.
Всегда приятно вернуться в Ростов-на-Дону. Даже мой номер в отеле для меня предоставили. Я люблю Ростов-на-Дону, люблю болельщиков здесь.
Свистели? Ну, это вы слышите только свист, не замечая доброту», — сказал Дзюба «РБ Спорт».
Дзюба отметился голами на 33-й, 58-й и 64-й минутах. Часть болельщиков встретили голы игрока свистом. «Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку, заработав 16 очков в сезоне.
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