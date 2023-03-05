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Гвардиола: игроки «Ман Сити» не хотят видеть меня, а я их. Поэтому будет два выходных

Гвардиола: игроки «Ман Сити» не хотят видеть меня, а я их. Поэтому будет два выходных
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 26-го тура Премьер-лиги рассказал, что его игроки получат два дня выходных, после которых их ждёт плотный календарь и важные игры в нескольких соревнованиях.

«У нас будет два выходных дня. Все будут находиться дома. Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня! Поэтому будет два выходных дня, а потом мы вернёмся к работе.

Перед международным перерывом у нас будет три матча за шесть дней в трёх разных соревнованиях. Нас ждут встречи с «Кристал Пэлас», «Лейпцигом» и «Бёрнли», которые и определят наш сезон», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В данный момент «горожане» продолжают борьбу в трёх соревнованиях. В Премьер-лиге команда Гвардиолы занимает вторую строчку таблицы и отстаёт от лидирующего «Арсенала» на пять очков. В Кубке Англии «Манчестер Сити» ждёт четвертьфинальный матч с «Бёрнли». А в 1/8 финала Лиги чемпионов им предстоит принять участие в ответной игре с «Лейпцигом» (первый матч — 1:1).

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