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Фердинанд рассказал, почему перестал общаться с Лэмпардом

Фердинанд рассказал, почему перестал общаться с Лэмпардом
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, почему перестал общаться с экс-полузащитником «Челси» Фрэнком Лэмпардом.

«Соперничество влияет на отношения между друзьями. Как известно, Фрэнк Лэмпард и я выросли вместе в «Вест Хэме». Затем он ушёл в «Челси», я ушёл в «Манчестер Юнайтед», и мы не разговаривали. Никаких конфликтов не было, он был сосредоточен на том, чтобы выигрывать как можно больше трофеев, и со мной было так же. Так бывает. Некоторые отношения остаются неизменными», — приводит слова Фердинанда The Sun со ссылкой на BT Sport.

Рио Фердинанд выиграл в составе «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов в 2008 году, а Лэмпард — в составе «Челси» в 2012 году. Оба игрока выступали за сборную Англии.

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