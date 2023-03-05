Голы Месси и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»

Сегодня, 5 марта, завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Нант». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра матча Жереми Стина прозвучал в 23:00 мск. Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 4:2.
Парижане вышли вперёд уже на 12-й минуте встречи — отличился аргентинский нападающий Лионель Месси. Через пять минут положение «ПСЖ» укрепилось, когда защитник гостей Жауэн Аджам срезал мяч в собственные ворота. На 31-й минуте «Нант» сократил отставание благодаря голу Людовика Бласа, а через семь минут сравнял счёт — отличился Игнатиус Ганаго. На 60-й минуте хавбек хозяев Данилу Перейра с передачи Килиана Мбаппе вывел свою команду вперёд. На 90+2-й минуте Мбаппе установил итоговый результат встречи — 4:2.
По итогам встречи хозяева набрали 63 очка и увеличили отрыв от идущего вторым «Марселя» на 11 очков (но у команды ещё есть игра в запасе). «Нант», у которого 28 очков, остался на 13-й строчке.
В следующем туре чемпионата «ПСЖ» сыграет с «Брестом» (11 марта), а «Нант» – с «Ниццей» (12 марта).
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