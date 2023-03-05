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Лионель Месси совершил 1000-е голевое действие в рамках клубной карьеры

Лионель Месси совершил 1000-е голевое действие в рамках клубной карьеры
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Сегодня, 5 марта, проходит матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» встречается с «Нантом». По ходу встречи аргентинский нападающий парижан Лионель Месси забил гол в ворота соперника, что стало для него 1000-м результативным действием в рамках клубной карьеры. Об этом сообщает портал Goal.

Всего Месси принял участие в 841 матче за два клуба — «Барселону» и «ПСЖ». На его счету 701 гол и 299 результативных передач.

Ранее Месси был признан лучшим игроком мира на церемонии The Best FIFA, а также включён в символическую команду. В конце прошлого года аргентинец привёл свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком этого турнира.

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