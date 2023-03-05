Мбаппе: я в «ПСЖ», чтобы писать историю, но хочу и коллективных достижений

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался после того, как стал лучшим бомбардиров в истории команды. Напомним, форвард отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2).

«Для меня большая честь играть за «ПСЖ». Быть игроком «ПСЖ» особенно важно, потому что это мой город. Я здесь, чтобы писать историю — во Франции, в столице, в моей стране, в моём городе. Это красиво — но я хочу и коллективных достижений», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Мбаппе забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

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