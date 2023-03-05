Мбаппе: я в «ПСЖ», чтобы писать историю, но хочу и коллективных достижений

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался после того, как стал лучшим бомбардиров в истории команды. Напомним, форвард отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2).
«Для меня большая честь играть за «ПСЖ». Быть игроком «ПСЖ» особенно важно, потому что это мой город. Я здесь, чтобы писать историю — во Франции, в столице, в моей стране, в моём городе. Это красиво — но я хочу и коллективных достижений», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Мбаппе забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.
В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»
- 5 марта 2023
-
02:22
-
01:42
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:45
-
00:44
-
00:35
-
00:32
- 4 марта 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:43
-
23:38
-
23:24
-
22:55
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:41
-
21:40