Тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе португальского нападающего клуба Криштиану Роналду.
«У меня были свои причины. Они были очевидны, и я также знал последствия. Это могло иметь негативный исход. Это всегда возможно в футболе. Но я не беспокоюсь. Я тоже хорошо сплю, даже в эти ночи.
Я должен принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа, и это моя ответственность, и я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием моих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
Конечно, у вас не всегда есть много времени. Помню, в тот период у нас было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. Всегда нужно мыслить стратегически. Но это моя работа, и это ответственность, которую я должен взять на себя», — приводит слова тен Хага Mirror.
Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В январе 2023 года он подписал контракт с «Аль-Наср».
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