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Тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе португальского нападающего клуба Криштиану Роналду.

«У меня были свои причины. Они были очевидны, и я также знал последствия. Это могло иметь негативный исход. Это всегда возможно в футболе. Но я не беспокоюсь. Я тоже хорошо сплю, даже в эти ночи.

Я должен принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа, и это моя ответственность, и я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием моих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Конечно, у вас не всегда есть много времени. Помню, в тот период у нас было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. Всегда нужно мыслить стратегически. Но это моя работа, и это ответственность, которую я должен взять на себя», — приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В январе 2023 года он подписал контракт с «Аль-Наср».

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