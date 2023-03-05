Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси поздравил Мбаппе с историческим рекордом в составе «ПСЖ»

Месси поздравил Мбаппе с историческим рекордом в составе «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поздравил форварда Килиана Мбаппе с установлением рекорда результативности в истории клуба.

«Поздравляю Килиана Мбаппе с рекордом», — написал Месси в своей социальной сети.

Напомним, Мбаппе отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Французский форвард забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 7 результативных передач.
В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси угрожают в Аргентине! Как вообще такое может быть? Месси угрожают в Аргентине! Как вообще такое может быть?

Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023