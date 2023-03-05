Месси поздравил Мбаппе с историческим рекордом в составе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поздравил форварда Килиана Мбаппе с установлением рекорда результативности в истории клуба.
«Поздравляю Килиана Мбаппе с рекордом», — написал Месси в своей социальной сети.
Напомним, Мбаппе отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Французский форвард забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 7 результативных передач.
В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»
- 5 марта 2023
-
03:25
-
02:22
-
01:42
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:45
-
00:44
-
00:35
-
00:32
- 4 марта 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:43
-
23:38
-
23:24
-
22:55
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:41