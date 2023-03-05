Месси поздравил Мбаппе с историческим рекордом в составе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поздравил форварда Килиана Мбаппе с установлением рекорда результативности в истории клуба.

«Поздравляю Килиана Мбаппе с рекордом», — написал Месси в своей социальной сети.

Напомним, Мбаппе отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Французский форвард забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 7 результативных передач.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

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