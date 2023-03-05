«Невозможно быть на высоте каждый матч». Анчелотти выступил в защиту Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выступил в защиту нападающего Карима Бензема.
«Невозможно быть на высоте в каждом матче. Не беспокоюсь по поводу Карима, ведь я вижу, что он в хорошей физической форме. Точно лучше, чем в первой части сезона. «Реал» хорошо играет в атаке, мы самая результативная команда Ла Лиги. У Бензема была неудачная серия, но не более того, у клуба нет проблем с голами, «Ливерпулю» мы забили пять.
«Реалу» не нужен высокий нападающий, скорее, наш типаж форварда идеально описывает Карим. Нам не нужны чистые центральные форварды. Бензема очень помог «Реалу». Наступает решающий отрезок сезона, и Карим, как и мы, всё ближе к трофеям», — приводит слова Анчелотти AS.
В нынешнем сезоне действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема в 26 матчах забил 18 голов и отдал пять результативных передач.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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