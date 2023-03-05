Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о прогрессе команды в последних матчах

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо отметил прогресс команды в последних матчах. Подопечные Юргена Клоппа набрали 10 очков в четырёх встречах Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» набирает обороты? Да, я думаю, что у нас был трудный период раньше, но я считаю, что мы снова хорошо сработались, начали выигрывать матчи и показывать качественную игру, на которую способна наша команда. Надеюсь, мы продолжим это делать.
Думаю, когда я пришёл, команде было непросто, мы не добивались тех результатов, которых хотели. Так что это было немного сложно. А затем и у меня был тяжёлый период, но я думаю, что последние игры были лучше. Когда прибавила команда, тогда и я стал играть лучше и забил два гола. Так что это хорошее чувство лично для меня, и я просто стараюсь продолжать совершенствоваться и помогать команде, чем могу», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».
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