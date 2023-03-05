Ван Дейк — об игре с «МЮ»: мы не в лучшей форме, но знаем, на что способны

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Это большая игра, так что нужно убедиться в том, что все в наилучшем состоянии, включая нас и включая болельщиков, поскольку они тоже играют огромную роль. Но мы должны быть уверенными, мы должны быть агрессивными, и я с нетерпением жду этого, потому нужно выступать и показывать, на что мы способны

Эта игра в какой-то степени стоит особняком. Вероятно, это вызывает весь хайп; мы не в лучшей форме, а они — в наилучшей. Но мы знаем, на что способны, и всё должно быть в наилучшем виде — игроки, болельщики и вся подготовка. Каждый должен чувствовать ответственность за результат. Это нелегко, это нелегко и для фанатов, и иногда вы можете немного нервничать, но нам нужно, чтобы все были за нас, несмотря ни на что», — приводит слова Ван Дейка Metro.