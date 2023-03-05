Форвард «Ливерпуля» Гакпо рассказал о своей адаптации после двух месяцев в клубе

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о том, как проходит его адаптация в клубе.

«Привыкаю ли я к партнёрам? Да, конечно, чем больше вы играете, тем больше узнаете друг друга и то, как все двигаются. Я думаю, взаимопонимание становится лучше с каждой игрой, в которой я выхожу на поле. Так что мне нужно просто продолжать играть, совершенствоваться и наслаждаться футболом.

У нас сильная конкуренция на атакующих позициях? Да, конечно, но мы наслаждаемся этим. Я думаю, что это важно для клуба, потому что в конечном итоге конкуренция делает игроков сильнее. Это также хорошо для команды, потому что у нас становится больше качества», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

Гакпо перешёл в «Ливерпуль» в декабре 2022 года из ПСВ и подписал контракт до 2028 года.