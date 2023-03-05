Дуарте — о пенальти в ворота «Спартака»: там была обычная борьба за мяч
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Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте заявил, что судья ошибочно назначит пенальти в ворота московской команды в домашнем матче 18-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (2:2). В середине первого тайма арбитр назначил одиннадцатиметровый удар после фола Дуарте на нападающем гостей Алексее Каштанове.
«Очень рад, что дебютировал в таком большом клубе, как «Спартак», в официальных матчах. По поводу момента с пенальти, там была обычная борьба за мяч, но арбитру так не показалось. Будем улучшать результат в следующих играх.
Что касается гола Соболева, то для нас всех он был чистым, там не было фола. Вратарь врезался в своего игрока, но судья принял другое решение», — приводит слова Дуарте «РИА Новости Спорт».
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