«Оренбург» попросит ЭСК РФС оценить действия судей в матче с «Ахматом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что клуб попросит экспертно-судейскую комиссию РФС оценить действия судей в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).

«Изучили эпизоды и приняли решение обратиться в ЭСК РФС. По первому голу «Ахмата», второй жёлтой карточке Сивакова и назначенному пенальти», – заявил Андреев Матч ТВ.

«Ахмат» находится на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 29 очков. «Оренбург» располагается строчкой ниже, набрав 25 очков. Предыдущая встреча команд в РПЛ завершилась победой оренбуржцев со счётом 2:1. В следующем туре чемпионата «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» сыграет с «Сочи».