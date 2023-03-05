«Оренбург» попросит ЭСК РФС оценить действия судей в матче с «Ахматом»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что клуб попросит экспертно-судейскую комиссию РФС оценить действия судей в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).
«Изучили эпизоды и приняли решение обратиться в ЭСК РФС. По первому голу «Ахмата», второй жёлтой карточке Сивакова и назначенному пенальти», – заявил Андреев Матч ТВ.
«Ахмат» находится на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 29 очков. «Оренбург» располагается строчкой ниже, набрав 25 очков. Предыдущая встреча команд в РПЛ завершилась победой оренбуржцев со счётом 2:1. В следующем туре чемпионата «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» сыграет с «Сочи».
Новость по темеВидеообзор матча «Ахмат» — «Оренбург»
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