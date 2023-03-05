Галтье рассказал о состоянии Маркиньоса и Мукиэле
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил готовность игроков Маркиньоса и Норди Мукиэле к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Я не думаю, что они под сомнением. Мы обследовали сухожилие Норди, вроде ничего серьёзного», — приводит слова специалиста L'Equipe.
Мукиэле и Маркиньос получили повреждения в матче чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Ранее из состава парижан до конца сезона выбыл Преснел Кимпембе, получив травму ахиллова сухожилия в матче с «Марселем» (4:3).
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта. Игра начнётся в 23:00 мск. «ПСЖ» занял второе место в квартете с «Бенфикой», «Ювентусом» и «Маккаби» Хайфа, а «Бавария» выиграла группу с «Интером», «Барселоной» и «Викторией».
Новость по темеГалтье: в матче с «Баварией» «ПСЖ» нельзя расслабляться
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