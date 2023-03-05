Салах заявил, что хочет побить рекорд Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал близость к рекорду Робби Фаулера по голам за «Ливерпуль» в Английской Премьер-лиге. На счету Салаха 127 голов за «Ливерпуль» в АПЛ, Фаулер опережает египетского форварда всего на один мяч, имея в активе 128 голов.
«Гонюсь ли я за рекордами? Да, за этим рекордом – в особенности. Думаю, для меня он по-настоящему особенный.
Кажется, после моего первого сезона в АПЛ у меня был 31 гол, и я подумал, что хочу стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в истории Премьер-лиги. Я постоянно держал в голове мысль о том, что должен догнать его. Это было одним из источников мотивации. Каждый день я просыпался и думал, что хочу побить этот рекорд.
Момент, когда я стану номером один в «Ливерпуле», будет очень особенным. Да, я действительно гнался за этим рекордом.
Думаю, я стал внимательнее относиться к цифрам. Я не знал, сколько сезонов здесь проведу, сколько сезонов уйдёт на то, чтобы побить этот рекорд. Побить его за 6 сезонов – это отлично. Я буду очень гордиться этим», — приводит слова Салаха Sky Sports.
Салах может побить рекорд уже сегодня, 5 марта, в матче с «Манчестер Юнайтед».
- 5 марта 2023
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