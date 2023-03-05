Петрович может стать вратарём «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля»

Вратарь клуба «Нью-Инглэнд Революшн» Джордже Петрович входит в сферу интересов двух клубов английской Премьер-лиги. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщает Mirror.

Джордже Петрович выступает за клуб из МЛС с апреля 2022 года, перейдя из «Чукарички». Действующее соглашение между сторонами истекает в декабре 2025 года. На счету Петровича два матча за первую сборную Сербии.

Основным вратарём «Манчестер Юнайтед» выступает испанец Давид Де Хеа, в воротах «Ливерпуля» играет бразилец Алисон Бекер.

Отметим, что сегодня, 5 марта, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии.

10 самых дорогих зимних трансферов английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Видеоролик: