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Петрович может стать вратарём «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля»

Петрович может стать вратарём «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля»
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Вратарь клуба «Нью-Инглэнд Революшн» Джордже Петрович входит в сферу интересов двух клубов английской Премьер-лиги. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщает Mirror.

Джордже Петрович выступает за клуб из МЛС с апреля 2022 года, перейдя из «Чукарички». Действующее соглашение между сторонами истекает в декабре 2025 года. На счету Петровича два матча за первую сборную Сербии.

Основным вратарём «Манчестер Юнайтед» выступает испанец Давид Де Хеа, в воротах «Ливерпуля» играет бразилец Алисон Бекер.

Отметим, что сегодня, 5 марта, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии.

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