«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 5 марта, на «ВТБ Арене» состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Главный арбитр матча Иван Сиденков даст стартовый свисток в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамале, Макаров, Смолов
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Констанца, Коваленко, Ежов, Гарре, Рахманович, Шитов
«Динамо» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 29 очков в 17 матчах. У «Крыльев» 20 очков и 11-е место.
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