Осинькин объяснил, почему Писарский начнёт матч с «Динамо» в РПЛ в запасе
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выступил с комментарием в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Мы готовились в обычном режиме, хоть и подготовка была короткой. Писарскому хорошо доставалось в Кубке. Обе его замены были связаны с тем, что у него были проблемы, которые не давали ему продолжить остаться на поле. Мы решили не рисковать. Выйдет ли он на замену? Поймём по ходу матча. Он рвался на поле и сегодня, но мы не хотим его потерять потом. У нас впереди большая плотность игр», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».
Отметим, что в стартовом составе «Крыльев» на встречу чемпионата России отсутствует один из лучших бомбардиров лиги Владимир Писарский.
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