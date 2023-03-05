Осинькин объяснил, почему Писарский начнёт матч с «Динамо» в РПЛ в запасе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выступил с комментарием в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Мы готовились в обычном режиме, хоть и подготовка была короткой. Писарскому хорошо доставалось в Кубке. Обе его замены были связаны с тем, что у него были проблемы, которые не давали ему продолжить остаться на поле. Мы решили не рисковать. Выйдет ли он на замену? Поймём по ходу матча. Он рвался на поле и сегодня, но мы не хотим его потерять потом. У нас впереди большая плотность игр», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что в стартовом составе «Крыльев» на встречу чемпионата России отсутствует один из лучших бомбардиров лиги Владимир Писарский.