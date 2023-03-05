Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом» в РПЛ

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом» в РПЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 марта завершился матч 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором встречались «Спартак» и «Урал». Результативная игра завершилась ничьей со счётом 2:2. Прсс-служба красно-белых опубликовала закадровый материал с этой встречи на своём YouTube-канале.

В видео присутствуют фрагменты, права на которые принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 29-й минуте полузащитник «Урала» Рай Влут открыл счёт в матче, реализовав пенальти. В компенсированное к первому тайму время Руслан Литвинов сравнял счёт дальним ударом при помощи небольшого рикошета. На 64-й минуте Эрик Бикфалви вновь вывел гостей вперёд, но на 75-й минуте Литвинов оформил дубль, завершив продолжительную комбинацию ударом из района 11-метровой точки, и принёс своей команде ничью.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогали ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступал Анатолий Жабченко.

«Спартак» набрал 37 очков и находится на второй строчке в таблице РПЛ. «Урал» занимает десятое место с 22 очками.

«Промес сказал, что брат получил по заслугам». Новые детали суда над звездой «Спартака» «Промес сказал, что брат получил по заслугам». Новые детали суда над звездой «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023