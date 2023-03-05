Тен Хаг: Каземиро абсолютно не удивил меня. Я знал, что он великолепный игрок
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике своей команды Каземиро.
«Каземиро не удивил меня — абсолютно нет. Я знал, каким великолепным игроком он был. Просто посмотрите на его портфолио, все кубки, которые он выиграл — это не просто так. Как и Рафа Варан, он выиграл пять Лиг чемпионов, это не совпадение.
Для меня есть футболисты, которые всегда выигрывают и те, кто всегда проигрывают. Необходимо найти таких игроков, которые побеждают, умеют работать в команде, скромны в раздевалке, но готовы брать на себя ответственность на поле", — приводит слова тен Хага Goal.
Каземиро и Варан перешли в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала». Каземиро присоединился к команде в 2022 году, а Варан — в 2021.
Новость по темеФред: Каземиро является важной частью «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
- 5 марта 2023
-
15:18
-
15:05
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:52
-
13:48
-
13:29
-
13:23
-
13:22
-
13:01
-
12:57
-
12:55
-
12:51
-
12:40
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:12
-
12:02
-
11:48
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:08
-
11:04
Партнерский контент