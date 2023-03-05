Тен Хаг: Каземиро абсолютно не удивил меня. Я знал, что он великолепный игрок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике своей команды Каземиро.

«Каземиро не удивил меня — абсолютно нет. Я знал, каким великолепным игроком он был. Просто посмотрите на его портфолио, все кубки, которые он выиграл — это не просто так. Как и Рафа Варан, он выиграл пять Лиг чемпионов, это не совпадение.

Для меня есть футболисты, которые всегда выигрывают и те, кто всегда проигрывают. Необходимо найти таких игроков, которые побеждают, умеют работать в команде, скромны в раздевалке, но готовы брать на себя ответственность на поле", — приводит слова тен Хага Goal.

Каземиро и Варан перешли в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала». Каземиро присоединился к команде в 2022 году, а Варан — в 2021.