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Корниленко назвал трёх лучших форвардов России

Корниленко назвал трёх лучших форвардов России
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос входит ли новичок самарского клуба Владимир Писарский в топ-3 лучших форвардов России.

«Писарский входит в топ-3 лучших форвардов России? Да, входит. Моя тройка — Соболев, Писарский, Тюкавин», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

27-летний Владимир Писарский перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе оренбуржской команды форвард забил 14 мячей и отдал одну голевую передачу в 15 матчах осенней части Российской Премьер-лиги. В футболке самарской команды Писарский уже отметился двумя голами в двухматчевом противостоянии с московским «Динамо» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России и помог новой команде выйти в полуфинал.

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