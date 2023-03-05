«Уфа» впервые в сезоне забила четыре мяча, обыграв «Велес» в снежном матче

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе прошёл матч 21-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Уфа» и «Велес» из Москвы. Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:1.

Отметим, что весь матч проходил под сильную метель, усложнявшую условия игры и видимость на стадионе. Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: мяч в ворота «Велеса» с ленточки ворот протолкнул Алексей Евсеев. В добавленное к первому тайму время Геворк Саркисян счёт сравнял.

Во втором тайме голы залетали лишь в ворота «Велеса»: с углового отличился Эрвинг Ботака-Иобома, а затем голевая ошибка вратаря Алексея Кузнецова (забил Роман Минаев) и автогол Валерия Почивалина принесли «Уфе» победу.

«Уфа» набрала 21 очко и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы. «Велес» (20) — 15-й.