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«Уфа» впервые в сезоне забила четыре мяча, обыграв «Велес» в снежном матче

«Уфа» впервые в сезоне забила четыре мяча, обыграв «Велес» в снежном матче
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе прошёл матч 21-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Уфа» и «Велес» из Москвы. Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:1.

Отметим, что весь матч проходил под сильную метель, усложнявшую условия игры и видимость на стадионе. Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: мяч в ворота «Велеса» с ленточки ворот протолкнул Алексей Евсеев. В добавленное к первому тайму время Геворк Саркисян счёт сравнял.

Во втором тайме голы залетали лишь в ворота «Велеса»: с углового отличился Эрвинг Ботака-Иобома, а затем голевая ошибка вратаря Алексея Кузнецова (забил Роман Минаев) и автогол Валерия Почивалина принесли «Уфе» победу.

«Уфа» набрала 21 очко и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы. «Велес» (20) — 15-й.

Россия - Мелбет Первая лига. 21-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
4 : 1
Велес
Москва
1:0 Евсеев – 10'   1:1 Саркисян – 45+1'   2:1 Ботака-Иобома – 53'   3:1 Минаев – 81'   4:1 Почивалин – 84'
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