«Динамо» — «Крылья Советов»: VAR отменил два гола гостей
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На «ВТБ Арене» проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 17-й минуте Амар Рахманович забил гол после передачи Гленна Бейла. Это взятие ворот было отменено из-за того, что Бейл находился в офсайде. На 34-й минуте вратарь хозяев Антон Шунин выпустил мяч из рук, пытаясь выиграть борьбу на втором этаже. Бенхамин Гарре забил в пустые ворота, но при приёме мяча снаряд попал игроку в руку, и после просмотра VAR этот гол тоже был отменён.
«Динамо» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 29 очков в 17 матчах. У «Крыльев» 20 очков и 11-е место.
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