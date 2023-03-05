Корниленко: уровень иностранцев в РПЛ стал ниже

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выразил мнение, что уровень иностранных футболистов, приезжающих в чемпионат России, стал ниже.
«В Российской Премьер-лиге всё больше иностранцев? Не сказал бы, что их больше, чем раньше. Просто уровень немного другой — если брать первую пятерку, уровень лет 6-7 назад был выше, чем сейчас. Иностранцев не стало больше, просто качество стало немножко ниже. А так у нас есть прекрасный пример «Ростова», который играет только россиянами», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Крылья Советов» занимают 11-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.
Сегодня, 5 марта, на «ВТБ Арене» проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Главный арбитр матча Иван Сиденков дал стартовый свисток в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 5 марта 2023
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