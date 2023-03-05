Владимир Гранат: не удивлён хет-триком Дзюбы. Игра «Ростова» очень слабая

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» (1:3), в котором нападающий гостей Артём Дзюба оформил хет-трик.

«Не удивлён хет-триком Дзюбы. Мы все знаем, на что он способен. Также у него была сверхмотивация. Больше в этой встрече удивил «Ростов» — игра очень слабая, а на их фоне очень сильная игра «Локомотива», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба отметился голами на 33-й, 58-й и 64-й минутах. «Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку, заработав 16 очков.