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На матче «Динамо» — «КС» присутствуют 4943 зрителя. На дерби с ЦСКА было 25 048 человек

На матче «Динамо» — «КС» присутствуют 4943 зрителя. На дерби с ЦСКА было 25 048 человек
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На «ВТБ Арене» проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игру посетили 4943 зрителя.

Это первый матч на «ВТБ Арене» после того, как наличие паспорта болельщика (Fan ID) стало обязательным для посещения всех матчей РПЛ. В предыдущем матче Российской Премьер-Лиги «Динамо» встречалось с ЦСКА (2:1). Тогда на матче присутствовали 25 048 зрителей. Матч проходил 13 ноября.

Впервые на матчах РПЛ Fan ID начал действовать в начале сезона-2022/2023: тогда закон применялся в пяти регионах.

«Динамо» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 29 очков в 17 матчах. У «Крыльев» 20 очков и 11-е место.

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