«Динамо» — «Крылья Советов»: хозяева вышли вперёд на 90+1-й минуте

На «ВТБ Арене» проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте Амар Рахманович забил гол после передачи Гленна Бейла. Это взятие ворот было отменено из-за того, что Бейл находился в офсайде. На 34-й минуте вратарь хозяев Антон Шунин выпустил мяч из рук, пытаясь выиграть борьбу на втором этаже. Бенхамин Гарре забил в пустые ворота, но при приёме мяча игровой снаряд попал игроку в руку, и после просмотра VAR этот гол тоже был отменён. На 77-й минуте судьи отменили гол Фёдора Смолова: Саба Сазонов сфолил в атаке.

В концовке второго тайма Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд.

«Динамо» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 29 очков в 17 матчах. У «Крыльев» 20 очков и 11-е место.