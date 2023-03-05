Быстров — о Захаряне: с «Крыльями» был мёртвый. Не знаю, что делал на предсезонке

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче с «Крыльями Советов» (1:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня Арсен Захарян был просто мёртвый. Я не знаю, чем он занимался на предсезонке, чем занимается в свободное время. С ним не первый матч такое», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 19-летний Арсен Захарян в 24 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

«Динамо» находится на четвёртом месте в РПЛ (32 очка), а «Крылья Советов» — на 11-м (20). В 2023 году команды провели между собой три очных матча подряд.